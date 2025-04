Elezioni in Ucraina durante la guerra? Cosa filtra da Kiev: “in atto…”

StrettoWeb

“Secondo la costituzione e il buon senso a causa dei problemi della sicurezza“, le elezioni in Ucraina non possono tenersi mentre il conflitto con la Russia è in atto. Lo aveva dichiarato Dmytro Lytvyn, portavoce della presidenza, ma la realtà dei fatti potrebbe essere diversa. Non è un mistero che, ai tavoli dei negoziati sul conflitto, si sia parlato spesso di nuove elezioni in Ucraina e della posizione vacillante di Volodymyr Zelensky, in particolar modo dopo la brusca interruzione del colloquio alla Casa Bianca con Trump.

Secondo quanto riporta l’Adnrkonos, i preparativi per le elezioni in Ucraina sono di fatto in corso. E da alcuni mesi. Con discussioni su questioni pratiche come la stampa delle schede, la sicurezza dei seggi e le modalità del voto per i milioni di sfollati all’estero. “Negli ultimi mesi ci sono stati preparativi reali per le elezioni. Ci sono molti segnali di attività nei quartier generali dell’organizzazione delle elezioni, circolano pubblicità senza clamori, sono distribuiti milioni di bollettini speciali sui leader di partito“, ha testimoniato a Radio Europa libera Oleksiy Koshel, direttore dell’Ong Comitato degli elettori ucraini. La campagna elettorale “di fatto è già iniziata“, ha precisato.

Lo stesso dice Olena Davlikanova, analista a Kiev del Centro per le analisi sulle politiche europee, secondo cui i partiti politici si stanno preparando per il voto. “Ma senza una tregua le elezioni non ci potranno fare. E molti di noi non credono che Vladimir Putin manterrà la sua parola“.

Il Presidente ha un mandato di cinque anni: quello di Volodymir Zelensky è scaduto nel 2024. Ma la legge marziale imposta subito dopo l’inizio dell’invasione impedisce l’organizzazione di elezioni. Le critiche a Zelensky, descritto come un dittatore sia a Mosca che a Washington, hanno tuttavia rafforzato il consenso interno per il Presidente.

“Secondo le informazioni in mio possesso, è stata presa la decisione di organizzare elezioni presidenziali il prima possibile dopo la fine delle ostilità“, ha confermato il deputato dell’opposizione Oleksiy Honcharenko, parlando con Radio Europa Libera.

