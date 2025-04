Elezioni Rsu, la soddisfazione di Nursing UP per i risultati raggiunti nel comparto sanitario

StrettoWeb

A nome della Segreteria Territoriale, dei Dirigenti, degli Iscritti a questa Organizzazione Sindacale “esprimo vivo compiacimento e soddisfazione per l’importante risultato conseguito nella tornata elettorale per la elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) che interessava il Comparto Sanitario Pubblico. Le elezioni del 14-15 e 16 c.m. hanno consentito al nostro sindacato, impegnato per la prima volta in tale competizione elettorale che riguardava il rinnovo delle RR.SS.UU.) dell’Azienda Sanitaria Provinciale RC e dell’Azienda Ospedaliera GOM di conseguire un brillante risultato consistente nella elezione di ben 6 rappresentanti sindacali, di cui 5 Presso l’ASP e 1 In seno alla RSU del GOM”. Così il sindacato Nursing UP.

“La soddisfazione è insita nell’aver raggiunto una significativa rappresentatività che consentirà al nostro Sindacato di poter avere voce, titolo e ruolo all’interno dell’importante consesso a tutela dei diritti dei dipendenti del Comparto Sanitario della nostra Provincia. Il risultato si impreziosisce ulteriormente, inoltre, in quanto in termini di consenso la nostra sigla è stata premiata maggiormente rispetto, finanche a OO. SS. Confederali con un radicamento storico, con mezzi e strumenti di gran lunga superiori. Infatti, tra le nostre fila non militano Dirigenti Sindacali stipendiati dal Sindacato e non godiamo di distacchi sindacali. In particolare, aver superato di gran lunga a livello provinciale la UILFPL, Organizzazione dalla quale proviene l’attuale gruppo dirigente di questo Sindacato Nursing Up è elemento che inorgoglisce e riempie di gioia”.

“La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare”, quei dirigenti a cui non era stata data l’opportunità di continuare ad esprimersi nella UIL dopo lustri di sacrifici e risultati esaltanti oggi registrano il successo pieno nella nuova realtà sindacale e guardano costernati e rammaricati la quasi totale scomparsa della UIL FPL sia nella sanità (4 sole RSU su 54) che negli Enti Locali (presenti solo in 12 Comuni su 97). Sicuramente non è un gran bello spettacolo vedere naufragare i sacrifici di diverse generazioni di grandi sindacalisti che avevano consentito alla UIL FPL storicamente di indossare sempre la maglia rosa nelle competizioni elettorali e nelle battaglie sociali e di legalità”.

“Avevamo ragione noi e sono i risultati a dimostrarlo, a loro rimane soltanto il “fregio” di poter indossare la maglia nera delle RSU.

Siamo, comunque, contenti di aver lasciato un universo sindacale in netto declino, in palesi difficoltà, in una sorta di stato confusionale e parimenti di aver intrapreso con coraggio un nuovo percorso a difesa degli interessi dei lavoratori e dei cittadini. Oggi a tutti loro diciamo che sulla scena sindacale offriamo ben 6 RSU pronte a battersi per garantire un servizio sanitario di qualità. A tutti gli RSU del Nursing Up i nostri auguri di buon lavoro. Forza Nursing UP”, si chiude la nota.

