Elezioni Rende: presentate le liste M5S, PRC e AVS a sostegno del candidato Rossella Gallo. Il programma

Il 25 e 26 maggio 2025 i cittadini di Rende saranno chiamati al voto per scegliere il futuro governo della città. In corsa per la carica di sindaco, Rossella Gallo si presenta con il sostegno di un’alleanza progressista e plurale composta dal Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e Sinistra. Una coalizione “unita da una visione condivisa: restituire centralità alle persone, al territorio, alla partecipazione e alla giustizia sociale”. La candidata a sindaco Gallo sottolinea come le forze politiche che la supportano abbiano messo al centro un progetto comune per Rende: “abbiamo costruito insieme un programma che guarda al futuro, ma parte dalle esigenze reali dei cittadini. È un percorso fatto di ascolto, coerenza e visione, con l’obiettivo di restituire dignità alla nostra città, partendo dai beni comuni, dall’ambiente, dalla cultura e dai diritti”.

Le due liste presentate raccolgono un’ampia rappresentanza del mondo dell’associazionismo, della scuola, della sanità, dell’università, del lavoro e del volontariato. Non semplici nomi, ma volti noti e nuovi della società rendese, donne e uomini che si mettono a disposizione con competenze, passione civile e impegno quotidiano. “Sono candidati che non promettono miracoli – ha detto Gallo – ma offrono concretezza, idee, e un’etica pubblica limpida. Sono i nostri costruttori di futuro”.

Il programma

Tra i punti cardine del programma: la riqualificazione del verde urbano e delle periferie, il benessere psicofisico dei cittadini, la promozione della mobilità sostenibile, l’utilizzo trasparente dei fondi europei, il rilancio delle politiche culturali e giovanili e un piano straordinario per l’infanzia e la scuola pubblica. Il progetto politico che ruota intorno a Rossella Gallo si propone come alternativa radicale e inclusiva alla gestione del potere che ha dominato Rende negli ultimi anni. “Siamo qui per cambiare rotta, per ripensare la città come spazio di diritti, opportunità e cura. Per questo chiediamo la fiducia dei rendesi: insieme possiamo farcela”, ha concluso la candidata.

Le liste

Le liste saranno presentate anche con una serie di eventi itineranti nei quartieri, nei mercati e nei luoghi simbolici di Rende, per incontrare i cittadini e costruire una campagna basata sul dialogo e la partecipazione. Di seguito le liste presentate

