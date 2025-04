Elezioni provinciali a Messina: votano solo sindaci e consiglieri comunali, seggio a Palazzo dei Leoni

StrettoWeb

Domani, domenica 27 aprile, urne aperte, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, nell’unico seggio allestito a Palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana di Messina, per esprimere la preferenza per l’elezione dei 14 futuri consiglieri metropolitani. Si tratta di elezioni di secondo livello non aperte ai cittadini: voteranno, infatti, solo sindaci e consiglieri comunali eletti. I partiti che hanno presentato la lista sono Sud chiama Nord, Democrazia Cristiana, Forza Italia, Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Lega e Grande Sicilia. Lo spoglio avrà inizio lunedì alle ore 08:00.

Voti ponderati

Comuni di fascia A, fino a 3.000 abitanti, per un totale di 751 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia B, da 3.001 a 5.000 abitanti, per un totale di 220 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia C, da 5.001 a 10.000 abitanti, per un totale di 143 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia D, da 10.001 a 30.000 abitanti, per un totale di 109 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia E (verde), da 30.001 a 100.000 abitanti, per un totale di 25 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia F (viola), da 100.001 a 250.000 abitanti, per un totale di 33 sindaci e consiglieri.

