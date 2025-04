Elezioni provinciali di Messina: presentata la lista “Pd – l’alternativa” | NOMI

StrettoWeb

“Dopo anni di impasse, la città metropolitana di Messina tornerà ad avere una sua dignità e legittimità politica. Questa mattina abbiamo depositato la nostra proposta in vista del rinnovo del consiglio metropolitano. La lista “PD – L’Alternativa” rappresenta un’alleanza strategica tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, insieme ad alcune componenti civiche elette nei singoli comuni; una scelta di campo largo che vede insieme le forze progressiste, pronte ad affrontare le sfide che interessano la nostra eterogenea realtà metropolitana”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico messinese.

“Serve un’alternativa”

“Mai come oggi, infatti, il termine “Alternativa” non è uno slogan ma un puro dato di fatto: a Messina e in provincia l’asse ormai saldo De Luca – Centrodestra, che sono la faccia della stessa medaglia, è un sodalizio di potere ed sarebbe impensabile lasciare campo libero. Per questo abbiamo scelto di dare un’alternativa reale e concreta che ponga un freno a tutto ciò. A 17 anni dall’ultimo voto per le province l’alternativa è un bisogno democratico”, rimarca Hyerace.

“Palazzo dei Leoni terra di nessuno”

“Per troppo tempo, Palazzo dei Leoni è stato terra di nessuno e di tutti, in un rimpallo di responsabilità e immobilismo che si sono protratti oltre l’accettabile, privando i 108 comuni di un’assise corale che avesse una legittimazione democratica. Riportare i temi politici al centro è la nostra priorità”, prosegue.

Temi

“Dal potenziamento della sanità pubblica, al miglioramento delle infrastrutture e il contrasto allo spopolamento che affligge molte delle nostre comunità, passando per la scuola e le attività produttive, l’ambiente, i rifiuti, le tematiche legate ai nostri territori e bisognose di una cabina di regia in cui i comuni siano tra loro uniti da comuni denominatori e obiettivi, sono numerose e ne siamo consci. In questi anni è cambiato tutto attorno a noi e abbiamo toccato con mano quali siano le urgenze e le imminenze di competenza metropolitana a cui dover far fronte. Non si tratta di riprendere da dove ci si era fermati ma di affrontare in modo nuovo, con strumenti nuovi e modalità nuove sfide e necessità del passato insieme a quelle totalmente nuove del presente e del futuro. Abbiamo il privilegio di avere lavorato coralmente alla creazione di una lista di valore composta da candidature competenti e rappresentative delle differenti realtà territoriali. Crediamo fermamente che solo attraverso un’azione politica coesa e inclusiva sia possibile affrontare efficacemente le problematiche che penalizzano il nostro territorio per questo la lista “Pd- L’alternativa” non poteva prescindere dalla condivisione di questo cammino con gli alleati progressisti”, conclude Hyerace.

Lista e nomi

La presentazione ufficiale della lista e dei suoi candidati avverrà nei prossimi giorni durante un evento pubblico aperto alla cittadinanza e alla stampa. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il programma e le proposte che “PD – L’Alternativa” intende portare avanti per il futuro della provincia di Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.