Elezioni Provinciali a Messina: ecco la lista di Fratelli d’Italia guidata da Libero Gioveni | NOMI

“Con orgoglio comunichiamo che il Partito Fratelli d’Italia, per le elezioni di secondo livello per la Provincia di Messina, ha composto una lista dal forte impatto e rappresentatività del territorio Cittadino e Provinciale. Consapevoli che in questa tornata elettorale non saranno i cittadini a votare direttamente, ma i Consiglieri e i Sindaci dei Comuni, ci impegniamo a portare alta la voce dei territori. La nostra squadra è composta da figure competenti e radicate, pronte a rappresentare al meglio le istanze della Città e della Provincia (108 Comuni) in questo importante contesto istituzionale“. E’ quanto affermano il Presidente del Coordinamento Città Metropolitana di Messina Fratelli d’Italia, Dott. Pasquale Currò ed il Presidente del Coordinamento per la Provincia Messina Fratelli d’Italia, Avv. Giosuè Giardina.

“Si ringrazia il Commissario per la Sicilia On. Luca Sbardella e la Deputazione Siciliana e Nazionale, nelle Persone dell’ On. Elvira Amata, On. Pino Galluzzo e On. Ella Bucalo, per il grande lavoro di squadra per la redazione della lista e l’impegno e sostegno che daranno per il buon risultato della stessa”, concludono.

Nomi

I canditati sono i seguenti Amministratori: (in ordine alfabetico)

– Graziella Ardiri;

– Antonino Bartolotta;

– Maria Carulli;

– Valentino Colosi;

– Maria Gerbino;

– Libero Gioveni;

– Fabiana Marzullo;

– Francesco Perdichizzi;

– Antonio Junior Rappazzo;

– Gabriella Regalbuto;

– Daniele Salpietro;

– Mario Francesco Sindoni;

– Anna Nunzia Troiano;

– Maria Rita Vinci.

