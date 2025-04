Elezioni provinciali a Messina, Forza Italia deposita la lista con 14 candidati | NOMI

StrettoWeb

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia ha ufficialmente depositato presso l’Ufficio Elettorale la lista di 14 candidati del Partito per le Elezioni provinciali di secondo livello. La stessa, presentata dalla coordinatrice provinciale di Messina, on. Bernardette Grasso, risulta pienamente rappresentativa del territorio dell’intera provincia di Messina, rispettando pienamente i criteri di equilibrio di genere. Il deposito della lista segna un passaggio importante nel percorso di radicamento e rilancio del partito sul territorio, con il contributo di Amministratori locali, professionisti e rappresentanti delle diverse realtà comunali che hanno scelto di condividere il progetto politico di Forza Italia per una provincia più forte e coesa.

Nomi

Questi i nomi dei candidati: Anghel Madalina Georgiana, Certo Valentina, Corrente Maria Pamela, Cundari Giuseppe, Damiano Maria, Italiano Antonino, Mancuso Calogero, Marinaro Angela, Milio Alessandra, Nastasi Francesco, Pietrafitta Carmelo, Prestipino Domenico Santi, Reale Marco e Sottile Sergio.

