Elezioni provinciali a Messina, Sud chiama Nord presenta la lista dei candidati | NOMI

E’ tempo di presentazione di liste in Sicilia in vista delle elezioni provinciali di secondo livello previste il prossimo 27 aprile. Non si tratta di una tornata elettorale in cui voteranno i cittadini, ma al voto andranno i sindaci ed i consiglieri comunali eletti con il metodo del voto ponderato. A Palazzo dei Leoni, Sud chiama Nord ha ufficializzato il simbolo (“Avanti con Basile sindaco”) ed i nomi dei candidati. Alla presentazione presenti: il presidente Laura Castelli, il deputato regionale e sindaco di Roccalumera, Pippo Lombardo, il sindaco di Santa Teresa di Riva e coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice ed il sindaco metropolitano Federico Basile. Assenti per impegni il deputato regionale Matteo Sciotto ed il deputato nazionale Francesco Gallo.

I candidati

A Messina sono candidati: Giuseppe Busà, Salvatore Caruso, Ciccio Cipolla, Nicoletta D’Angelo, Antonella Feminò, Giorgia Giannetto, Margherita Milazzo, Raffaele Rinaldo e Giuseppe Schepis. In provincia ci sono: Carmelina Bambara, consigliere di Taormina, Giuseppe Crisafulli di Milazzo, Flavio Santoro di Naso, Melangela Scolaro di Barcellona Pozzo di Gotto e Daniela Zirilli di Villafranca Tirrena.

