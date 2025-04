Elezioni comunali, Raso: “Lamezia deve sfruttare le sue potenzialità”

StrettoWeb

“Lamezia Terme, città strategica e cuore pulsante della Calabria, si prepara ad una possibile accelerazione di passo verso il centrodestra nelle prossime elezioni amministrative. Con la provincia e la regione già sotto il segno del centrodestra, cresce l’ipotesi che anche l’importante città della piana possa essere guidata da forze politiche di questa coalizione“. E’ quanto afferma Pietro Raso, Consigliere Regionale della Lega. “Oggi la Lega, tra i primi, ha presentato la sua lista, con il candidato a Sindaco Avvocato Mario Murone, realizzata con professionisti, con giovani, da cittadini che hanno esperienza e cultura di lavoro in molteplici attività. Lamezia deve sfruttare le sue potenzialità e la sua centralità dal punto di vista logistico, la sua pianura, l’area industriale, i suoi lungomari dal punto di vista turistico non sono altro che dei valori aggiunti su cui si può lavorare da subito“, rimarca Raso.

“Negli ultimi mesi, si sono intensificati i segnali di un rinnovato interesse da parte dei partiti di centrodestra verso Lamezia Terme. Le alleanze si sono consolidate e i nostri candidati si preparano ad un unico obiettivo: portare un vento di cambiamento e di rinnovamento amministrativo. Nel quadro politico regionale e locale si è creato un contesto favorevole per un’eventuale vittoria anche a livello comunale. Questo potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare la presenza del centrodestra sul territorio calabrese, portando a una maggiore coerenza tra le diverse istituzioni. Gli osservatori politici sottolineano come questa tendenza possa favorire un’unità di intenti e una strategia condivisa tra i vari livelli di governo, con benefici per lo sviluppo locale e la gestione delle sfide quotidiane della città. L’aria di cambiamento si fa sentire forte a Lamezia Terme. Se questa tendenza dovesse consolidarsi, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia politica della città e della Calabria tutta“, conclude Raso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.