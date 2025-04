Elezioni Comunali in Calabria: il centrosinistra si spacca, a rischio l’alleanza per le regionali

StrettoWeb

E’ caos totale nel centrosinistra in vista delle elezioni comunali di fine maggio dove si voterà in importanti città della Calabria tra cui Rende e Lamezia Terme. In sostanza, i vertici di Avs, M5S e Prc non hanno condiviso le candidature proposte dai Dem tanto da fare coalizioni alternative come ad esempio sta succedendo a Rende. I toni sono durissimi anche con i socialisti capitanati dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso: addirittura alcuni dirigenti Dem hanno prospettato un’uscita della maggioranza cosentina. Insomma, schermaglie dure che rischiano di minare anche la prospettiva di un’alleanza larga in vista delle regionali.

Tensione altissima

“Se i democrat continueranno su questa falsa riga, è a rischio l’alleanza regionale”, hanno detto i vertici di M5S, Avs e Prc alla presentazione del candidato a sindaco di Rende, Rossella Gallo. “Riteniamo che il Pd debba superare alcuni problemi interni perché esistono tre opzioni di Partito Democratico in ogni città senza una regia regionale. Io sono preoccupato per loro, lo dico seriamente. A Lamezia ci ha proposto un candidato di superamento del loro stesso partito, che ora è candidato del centrodestrae amico personale di Wanda Ferro. Vogliamo parlare Rende? Ma davvero Bilotti vuole farci credere che non sapeva di essere appoggiato da Manna e Nicola Adamo?”, afferma il segretario regionale di Sinistra Italia – Avs, Fernando Pignataro.

“A Reggio Calabria mi aspetto che adesso che ci propongano Scopelliti. Il Pd ha sacrificato la città di Rende per puri calcoli congressuali, ma io li avviso: a Roma i nostri vertici interloquiscano con Elly Schlein perché la Calabria rischia”, chiude con ironia Pignataro.

Che confusione tra Cosenza e Rende

“Il Pd inoltre si prende il lusso di accusare il M5S a Cosenza di non lavorare sul welfare che invece ha garantito ingenti fondi per il Pnrr. Lancio un appello a Bilotti – afferma il deputato Anna Laura Orrico, coordinatore regionale e deputato M5S-. Se sei davvero un candidato civico, lascia tutti e viene con noi per costruire una nuova Rende: Manna e Adamo, del resto non ci mettono la faccia ma mandano avanti altre figure. Inoltre voglio dire a chi della vecchia amministrazione tenta di intimorirci che il M5S si è sempre dimostrato disponibile fino alla manifestazione che poneva al centro la questione morale. Non fa onore a questa gente vederci come un mostro soltanto per le nostre legittime idee. Principe? Come fa a dirsi di sinistra se non ha mai dato spazio ai giovani e creato una nuova classe dirigente”.

