Elezioni Comunali 2025: c’è una novità, ecco cosa cambia

StrettoWeb

C’è una novità per quanto riguarda le elezioni comunali 2025. La commissione del Senato ha introdotto un cambiamento che riguarda “i piccoli comuni, sotto i 15mila abitanti. Limitatamente all’anno 2025, in questi comuni, «ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla”.

“Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto”, questa la novità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.