Elezioni, in Calabria 19 comuni al voto: ecco candidati e liste. Sfide decisive a Lamezia, Rende, Paola | NOMI

Presentate le liste in Calabria in vista delle elezioni comunali del prossimo 25 e 26 maggio dove andranno al voto 19 comuni. Gli eventuali ballottaggi nei territori con più di 15 mila abitanti si svolgeranno, invece, domenica 8 e lunedì 9 giugno, data in cui ci saranno i 5 quesiti referendari. I seggi resteranno aperti la domenica dalle 07:00 alle 23:00 e il lunedì dalle 07:00 alle 15:00. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede.

La situazione in provincia di Catanzaro

In provincia di Catanzaro la sfida più attesa è quella di Lamezia Terme in cui si sfideranno Lo Moro (centrosinistra), Murone (centrodestra) e Bevilacqua (civico). Si voterà anche Badolato, Cropani, Jacurso, Maida e Petronà.

La situazione in provincia di Cosenza

In provincia di Cosenza importanti sfide. A Rende in corsa 3 candidati di centrosinistra (Bilotti, Gallo e Principe), Ghionna per il centrodestra ed il civico Bonanno. A Paola è sfida a 5: in campo gli ex sindaci Graziano Di Natale, Roberto Perrotta, Giovanni Politano, Andrea Signorelli e Antonio Cassano. A Scalea la sfida è tra l’ex sindaco Mario Russo e Angelo Paravati mentre a Cetraro l’ex sindaco Giuseppe Aieta sfida Giovanni Del Trono. A Cassano all’Ionio si contendono lo scranno di primo cittadino Antonello Avena (Articolo21), Carmen Gaudiano (centrosinistra) e Gianpaolo Iacobini (centrodestra)

La situazione in provincia di Crotone

Ad Isola Capo Rizzuto si ricandida il sindaco uscente, Maria Grazia Vittemberga, con una colazione civica e quattro liste. Poi c’è il centrodestra con quattro liste, che propone l’elezione a sindaco di Maurizio Piscitelli. Corre con una sola lista Andrea Filici con il simbolo del Partito Democratico. Si vota anche a Casabona e Melissa.

La situazione in provincia di Reggio

In provincia di di Reggio Calabria andranno al voto i cittadini di Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo, San Lorenzo e Scilla. Non si vota, invece, a San Luca dove il Governo ha deciso per un nuovo commissariamento.

