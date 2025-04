Educazione sessuale e affettiva: proseguono gli incontri negli istituti scolastici di Messina

StrettoWeb

Proseguono gli incontri nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Messina in sinergia con l’Azienda speciale Messina Social City sul tema “Educazione sessuale e affettiva”, che ha visto oggi, giovedì 3 aprile, protagonisti le studentesse e gli studenti del liceo “E. Ainis”. L’incontro, coordinato dalla dirigente scolastica, professoressa Alessandra Minniti, ha visto la partecipazione di una delegazione di docenti dell’istituto scolastico. Ad illustrare gli obiettivi e le finalità del progetto sono stati l’assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità Liana Cannata, l’esperto del Comune di Messina per la pianificazione dei rapporti tra Comune, Scuola e Università, prof. Stello Vadalà; la psicologa Paola Miano per la Messina Social City e il medico Daniele Luraschi.

Obiettivo

L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere una maggiore consapevolezza emotiva e relazionale tra i giovani, favorire il rispetto reciproco e la parità di genere, fornire informazioni scientificamente corrette su affettività e sessualità, contrastando pregiudizi e disinformazione, e prevenire comportamenti a rischio attraverso un’educazione basata su ascolto, confronto e dialogo. Il progetto intende sensibilizzare gli studenti su tematiche importanti come la salute sessuale e riproduttiva, l’uso dei contraccettivi per prevenire gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili, e la promozione di stili di vita sani. La presenza della psicologa e del medico garantisce un’informazione adeguata sia sul piano emotivo che fisico, offrendo supporto ai ragazzi affinché possano prendere decisioni consapevoli e informate.

Le parole di Cannata e Vadalà

L’assessore Cannata ha sottolineato: “questo progetto intende fornire un contesto sicuro e accogliente in cui ragazzi e ragazze possano trovare ascolto per i loro dubbi e le loro curiosità, ricevere un supporto informativo accurato e scientificamente provato, e sviluppare le abilità relazionali ed emotive fondamentali per la loro crescita personale”.

L’esperto del Comune, prof. Stello Vadalà, ha aggiunto: “educare i giovani all’affettività e alla sessualità significa dare loro strumenti concreti per affrontare la vita con maggiore consapevolezza e responsabilità. Il dialogo aperto con esperti del settore permette di rendere i ragazzi protagonisti attivi del loro percorso di crescita”.

“Anche gli studenti hanno accolto con interesse l’incontro, sottolineando l’importanza di poter discutere apertamente di affettività e sessualità in un ambiente protetto e senza giudizi. Le loro opinioni sono raccolte nei messaggi allegati a questo comunicato“. L’iniziativa proseguirà con il prossimo appuntamento che si terrà, giovedì 10 aprile, al liceo “Archimede”, continuando così il percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto ai giovani della città.

