Eccellenza Calabria, caos in zona playoff: 5 squadre per 3 posti. E domenica si gioca l’ultimo turno. Risultati e classifica

La stagione regolare di Eccellenza calabrese è pronta al giro finale. Oggi si è giocata la 29ª e penultima giornata di campionato. Già decretato il verdetto più importante – ovvero la promozione della Vigor Lamezia in Serie D – da segnalare in data odierna il balzo al terzo posto di ReggioRavagnese e Paolana, che hanno battuto rispettivamente la Gioiese per 3-1 e la Digiesse PraiaTortora per 2-0, approfittando del pari a reti bianche in zona playoff tra Soriano e Isola Capo Rizzuto. La Rossanese è già certa del secondo posto, mentre saranno addirittura in cinque a giocarsi gli altri tre posti in zona spareggi promozione. Tra ReggioRavagnese e Palmese, rientrata prepotentemente in corsa, ci sono infatti solo tre punti di distacco. L’ultima giornata, quella di domenica 4 maggio, sarà intensissima.

Risultati Eccellenza Calabria, 29ª giornata

Domenica 27 aprile

Ore 15.30

Bocale-Castrovillari 1-0

Brancaleone-San Luca 1-1

Palmese-Ardore 2-0

Paolana-Digiesse PraiaTortora 2-0

ReggioRavagnese-Gioiese 3-1

Rende-Rossanese 0-1

Soriano-Isola Capo Rizzuto 0-0

Vigor Lamezia-Cittanova 2-0

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 65 Rossanese 56 ReggioRavagnese 51 Paolana 51 Isola Capo Rizzuto 50 Soriano 49 Palmese 48 Digiesse PraiaTortora 45 Gioiese 40 (-2) Bocale 37 Brancaleone 35 Cittanova 35 Castrovillari 23 (-1) Ardore 23 San Luca 12 (-1) Rende 12

Prossimo turno Eccellenza Calabria (30ª giornata)

Domenica 4 maggio

Ore 15.30

Ardore-Rende

Castrovillari-Brancaleone

Cittanova-Paolana

Digiesse PraiaTortra-ReggioRavagnese

Gioiese-Soriano

Isola Capo Rizzuto-Palmese

Rossanese-Bocale

San Luca-Vigor Lamezia

