Eccellenza Calabria, risultati e classifica: la Vigor Lamezia vince e torna in Serie D

Bastava una vittoria. Ed è arrivata. La Vigor Lamezia vince in casa della Digiesse PraiaTortora e ritorna in Serie D a distanza di qualche anno. Dopo aver dominato il girone calabrese di Eccellenza, da favorita, oggi arriva il successo che sancisce la promozione con due turni dal termine. Nella prossima stagione sfiderà il Sambiase in un derby tutto lametino. Nella altre sfide, pari per Rossanese e ReggioRavagnese, mentre vince la Paolana a Gioia Tauro. 6 reti per il Bocale a San Luca e salvezza matematica.

Risultati Eccellenza Calabria, 28ª giornata

Domenica 6 aprile

Ore 15.00

Ardore-Isola Capo Rizzuto 0-1

Castrovillari-Rende 1-2

Cittanova-Brancaleone 1-0

Digiesse PraiaTortora-Vigor Lamezia 0-1

Gioiese-Paolana 0-1

Rossanese-Palmese 2-2

San Luca-Bocale 1-6

Soriano-ReggioRavagnese 0-0

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 62 Rossanese 53 Isola Capo Rizzuto 49 ReggioRavagnese 48 Soriano 48 Paolana 48 Digiesse PraiaTortora 45 Palmese 45 Gioiese 40 (-2) Cittanova 37 Bocale 34 Brancaleone 33 Castrovillari 23 (-1) Ardore 23 San Luca 12 (-1) Rende 12

Prossimo turno Eccellenza Calabria (29ª giornata)

Domenica 27 aprile

Ore 15.30

Bocale-Castrovillari

Brancaleone-San Luca

Palmese-Ardore

Paolana-Digiesse PraiaTortora

ReggioRavagnese-Gioiese

Rende-Rossanese

Soriano-Isola Capo Rizzuto

Vigor Lamezia-Cittanova

