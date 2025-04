Duplice omicidio a Roma: uomo e donna uccisi a colpi di pistola in strada

StrettoWeb

Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d’arma da fuoco in strada a Roma. E’ accaduto poco dopo le 23 in via Prenestina, in periferia. Sul posto i carabinieri che indagano. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero sparato da una moto e sono scappati. Le due vittime pare siamo cittadini cinesi che abitavano nel palazzo davanti al luogo in cui sono stati uccisi.

