Drammatico incidente in Calabria: scontro tra due auto, un morto

Dalle ore 8:40 circa di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, Distaccamento di Scalea, è impegnata in un intervento di soccorso a seguito di un grave incidente stradale avvenuto al km 271,8 della Strada Statale 18, nel tratto compreso tra Cirella e Diamante. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: Audi A6 e una Fiat Panda. Il conducente della Fiat Panda è deceduto a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza, il personale sanitario del Suem 118 con supporto di elisoccorso, e tecnici ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso. Attualmente il tratto della Statale interessato dal sinistro chiuso al transito.

Il comunicato di Anas

A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 271,800 nel centro abitato del comune di Diamante in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture. Nell’impatto una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Il traffico veicolare è provvisoriamente deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto. Sul posto stanno operando le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento alle ore 12:03

Riaperta la SS18 ‘Tirrena inferiore’ a Diamante.

