Dramma in Sicilia, precipitano dal tetto di un casolare: muore un 14enne dopo un volo di 20 metri, gravissimo un 13enne

Dramma in Sicilia dove due minorenni sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, facendo un volo di circa 20 metri. Un ragazzino di 14 anni è morto sul colpo, mentre l’altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. I giovani sarebbero entrati in un ex stabilimento vinicolo, nel pomeriggio, nonostante vi fossero cartelli di divieto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia municipale e anche il sindaco Salvatore Quinci.

