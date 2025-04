Donati 7 televisori al reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Locri

StrettoWeb

Un piccolo grande gesto può fare la differenza, soprattutto dove la sofferenza è quotidiana e il tempo sembra non passare mai. È con questo spirito che il Team Calabria del Club Triumph Regno delle Due Sicilie ha donato sette televisori al reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Locri, uno per ciascuna stanza dedicata ai trattamenti. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di autorità sanitarie, membri del club motociclistico – da sempre attivo nel sociale – e tanti cittadini che hanno voluto condividere un momento di solidarietà autentica. L’iniziativa nasce dal desiderio di alleviare la solitudine e la monotonia dei pazienti in dialisi, che trascorrono in media 12 ore a settimana collegati alle apparecchiature.

Il racconto di un paziente

“Vivere tre volte a settimana per quattro ore in ospedale non è facile – ha raccontato un paziente – ma un televisore che ti fa compagnia può trasformare quelle ore in qualcosa di più sopportabile, quasi familiari.” Ma il valore dell’iniziativa va ben oltre il dono materiale e smontare lo stereotipo del motociclista ribelle.

