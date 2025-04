La Domotek Volley vuole il pienone: alle 16.30 la semifinale per la Serie A2

StrettoWeb

Il grande giorno è arrivato. Oggi alle ore 16.30 la Domotek Volley Reggio Calabria vuole scrivere un bel pezzo della sua storia. Dopo la bella e concreta promozione dalla B alla A3 con cifre da record. Dopo il secondo posto conquistato al termine di una strabiliante stagione regolare. Dopo aver vinto il quarto di finale contro la combattiva Lecce, gli amaranto chiamano a raccolta il pubblico di Reggio Calabria. Oggi, sfida alla Negrini Cte Acqui Terme. Chi vincerà la serie, programmata al meglio delle tre gare, giocherà contro la vincente della serie tra la Rinascita di Lagonegro ed il Cus Cagliari a caccia di un posto in A2.

Oggi, agli ordini dei signori Luigi Masciari e Fabrizio Giulietti, i reggini di Mister Polimeni ci proveranno. Diretta sul canale Youtube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici ma, impianto reggino che promette cifre da record. E’ “volley-mania” in città: non si parla d’altro. La carica di Capitan Laganà e soci, ha fatto innamorare la piazza. Oggi, si gioca una sfida più che difficile contro un avversario forte, preparato e ben allenato. Michele Totire può vantare su di un roster completo e forte;: Brunetti è il libero Cester e Botto il pacchetto di ex nazionali, Petras la stella, Giuseppe Bellanova l’alzatore. La seconda gara della serie è programmata per domenica 13 aprile alle ore 18 in terra del Piemonte, al Palasport di Valenza in provincia di Alessandria. L’eventuale gara tre Mercoledì 16 aprile nuovamente al Palacalafiore.

Reggio ha lavorato sodo per trasformarsi dopo tanti infortuni di sorta: una ripartenza per sopperire alle assenze di Esposito e Stufano, due atleti cardine del roster. Marco Pugliatti in rampa di lancio accanto al giovane Georgiev da palleggiatori. Murabito scalpitante da centrale accanto al collaudato Picardo. De Santis pronto alla ricezione ma non solo. Il gruppo amaranto ha dimostrato, giornata dopo giornata, grinta, attaccamento alla maglia e capacità pallavolistiche d’alta quota. Oggi, toccherà combattere, senza mai farla cadere a terra contro un grande avversario.

