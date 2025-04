Domotek Volley, Crucitti: “finale amaro, ma la nostra vittoria più grande è stata…”

StrettoWeb

Mirko Crucitti, team manager della Domotek Volley, commenta con orgoglio e un pizzico di rammarico la stagione appena conclusa, chiusa con una semifinale playoff persa contro Acqui Terme ma ricca di soddisfazioni. “È stato un finale amaro, ovviamente, ma il bicchiere della stagione è più che pieno, anzi, stracolmo“, esordisce Crucitti. “Non so quanta gente ci fosse nell’ultima sfida giocata al PalaCalafiore, ancor più che nel quarto contro Lecce: uno scenario infinito. La semifinale e gara 3 sono state partite con alti e bassi da entrambe le squadre, ma io non mi soffermerei su questo. Preferisco guardare alla nostra stagione e alle vittorie importanti“.

Tra i traguardi più significativi, Crucitti sottolinea il rapporto con i tifosi: “la cornice di pubblico è stata incredibile. Anche nell’ultima sfida, in un giorno infrasettimanale lavorativo, abbiamo riempito il palazzetto, incluso l’anello superiore. Questo è il nostro orgoglio, il punto da cui ripartire per il prossimo anno“.

Il team manager non nasconde l’emozione per il percorso della squadra: “ringrazio tutti, la società e i ragazzi uno per uno. Arrivare a giocarsi la semifinale per l’A2 era impensabile all’inizio del campionato. Certo, c’è rammarico per le gare 2 e 3 perse al tie-break, ma se siamo arrivati fin qui è perché abbiamo superato noi stessi“.

Quanto al voto alla stagione? “Non posso dare 10, che sarebbe la perfezione, ma ci siamo avvicinati moltissimo. Abbiamo fatto cose incredibili, in campo e fuori. I ragazzi, sia gli esperti che i neofiti, hanno risposto alla grande. Le nostre vittorie? Il pubblico e il gruppo: sono ragazzi fantastici che hanno dato l’anima“.

Crucitti chiude con una nota di fair play: “Acqui Terme è una squadra forte, costruita per le prime posizioni. Anche loro hanno avuto qualche lacuna, ma la palla è rotonda e i dettagli fanno la differenza. Complimenti a loro per l’ospitalità, la sportività e i bei complimenti che ci hanno fatto. Li ricambiamo volentieri“.

Con la mente già proiettata al futuro, Crucitti saluta: “Alla prossima!“, lasciando intendere che questa stagione è solo l’inizio di un percorso ambizioso per la Domotek Volley.

