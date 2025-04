Domotek Volley-Acqui Terme, Zappoli: “vogliamo più gente e più casino! A2? Questa squadra…” | VIDEO

StrettoWeb

Stremati e felici. È questa la sintesi che Enrico Zappoli ha fatto ai microfoni di StrettoWeb della doppia sfida contro Lecce in cui la Domotek Volley ha vinto due tie-break decisivi per il passaggio del turno. Prima volta in semifinale Playoff di Serie A3 per i reggini che danno continuità a una stagione da sogno in cui la promozione in A2, da matricola, non appare più una chimera ma un traguardo importante da coccolare e per il quale lavorare sempre al 120%.

Zappoli, giocatore di categoria superiore arrivato a metà stagione per alzare il tasso tecnico della squadra, sottolinea come sia stato “veramente bello vincere così, soprattutto qui in casa che abbiamo fatto una bella rimonta. È stata una cosa pazzesca ma anche pesante, a livello mentale: devi giocare 5 set pesantissimi, a livello mentale è dura. Il giorno dopo sei distrutto ma anche soddisfatto“.

Zappoli ha lodato l’apporto dei compagni, soprattutto nelle situazioni di difficoltà tra chiamate arbitrali dubbie e qualche infortunio pesante: “per fortuna c’è il gruppo: chiunque entra dalla panchina è disposto a dare il massimo e tutti sono riusciti a dare una grossa mano“.

Non poteva mancare una sottolineatura sul pubblico festante del PalaCalafiore: oltre 2400 contro Lecce, saranno molti di più contro Acqui Terme il 6 aprile per Gara-1 della semifinale Playoff. “Sarà sicuramente una partita più tosta di quella contro Lecce quindi serve ancora più gente, ancora più casino dentro questo palazzetto che contiene veramente tante persone e via aspettiamo numerosi!“, ha affermato il talento brasiliano.

La domandona da fare a Zappoli, dall’alto della sua esperienza, in conclusione, è una sola: la Domotek Volley può salire in Serie A2? La risposta ascoltatela dalla sua viva voce!

