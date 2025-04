Domotek Volley-Acqui Terme, Pellegrino: “orgoglioso di questa squadra. A Reggio è Domotek-mania” | VIDEO

StrettoWeb

Finalmente ci siamo, il grande giorno è arrivato. Ore 16:30, PalaCalafiore on fire verso il record stagionale di pubblico. Comunque vada sarà una festa di sport. E poi, ovviamente, speriamo che vada bene. Sarà il campo a parlare: la Domotek Volley affronta la prima semifinale dei Playoff di Serie A3 della sua giovane storia. Fra i ragazzi di mister Polimeni e la finale c’è solo Acqui Terme, 3ª classificata nell’altro girone.

Ne abbiamo parlato con l’artefice della squadra, l’uomo che ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle completando il roster che ha firmato una stagione sopra le attese: Cesare Pellegrino, il direttore sportivo della Domotek. “Provo tanto orgoglio personale. – esordisce – Partivamo come matricola all’inizio dell’anno e non aspiravamo sicuro a una semifinale Playoff. Siamo entrati in punta di piedi, con un organico che aveva tanto da dimostrare, giovane ma che voleva crescere. E così è stato, partita dopo partita. Le altre squadre hanno iniziato a temerci, siamo arrivati secondi in regular season e in semifinale Playoff, è una grande soddisfazione. Ci giochiamo le nostre carte fino alla fine“.

Domotek Mania per la sfida contro Acqui Terme in cui il PalaCalafiore dovrà fare la differenza. “Ci giochiamo una grande chance in casa contro Acqui Terme, squadra competitiva con giocatori che negli anni hanno militato in Superlega. È un grande orgoglio per noi essere arrivati fin qui ma vogliamo giocarcela fino alla fine. Davanti a questo pubblico, con tutto l’affetto che Reggio si è abituata a darci. C’è una Domotek-mania in questo momento, telefonate, messaggi. Noi pensiamo partita per partita“.

