Domotek Volley-Acqui Terme, Martino: “vogliamo il sold out per scrivere la storia”

“Un sogno che sta diventando realtà, ma con i piedi ben piantati a terra“. Marco Tullio Martino, Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, argomenta della storica semifinale Playoff contro Acqui Terme, in programma domenica al PalaCalafiore alle ore 16,45. Un evento che ha già il sapore di una festa cittadina. “Facciamo fatica a contenere l’entusiasmo – ammette Martino – ma dobbiamo rimanere concentrati. I ragazzi sono carichi al punto giusto: sogniamo, ma lavoriamo sodo, con lungimiranza, guidati dal nostro Mister Antonio Polimeni“.

Un anno di sacrifici ha portato la squadra a questo traguardo: “stiamo vivendo settimane magiche. L’ambiente è sereno ma elettrico, come deve essere quando hai l’opportunità di scrivere la storia“.

A Lecce? “Sapevamo sarebbe stato difficile, ma i nostri ragazzi sono stati superiori – racconta il DG –. Lecce ci ha ospitato con sportività, davanti a un palazzetto pieno. Abbiamo risposto sul campo, dimostrando carattere“.

Un risultato che conferma la crescita del gruppo: “Meritiamo questo momento, abbiamo superato veri ostacoli e vogliamo continuare a fare bene. Ma ora pensiamo ad Acqui Terme: vogliamo il sold out al PalaCalafiore!“.

“Non perdiamo di vista il traguardo già raggiunto – sottolinea Martino – aver diffuso la ‘volley-mania’ in città. Studenti, famiglie, nuovi tifosi: le nostre domeniche sono diventate un appuntamento fisso“. Ma il sogno non si ferma: “Abbiamo la pelle d’oca a pensare ad un’eventuale finale, ma prima c’è una doppia sfida durissima. Dobbiamo conquistarcela punto su punto“.

Le giocate indimenticabili: l’alzata di Soncini e il sacrificio di Esposito

Martino spende belle parole per Marco Soncini: “quella battuta e quell’alzata in bagher per Laganà sono momenti che ci resteranno nel cuore“; e Lorenzo Esposito: “la nostra scommessa vinta. Si è integrato perfettamente nel gruppo, superando ogni aspettativa. Il suo infortunio ci ha colpiti profondamente. Lo abbracciamo forte e giochiamo per lui“.

La forza del gruppo e il sostegno dei tifosi

Martino loda lo spirito di gruppo che va oltre il campo: “con Cesare e Mirko (Cesare Pellegrino, il Direttore Sportivo e Mirko Crucitti, il team Manager, Ndr) abbiamo creato un tandem dirigenziale unico. Ringrazio chi lavora nell’ombra: la Serie A3 è professionismo a 360 gradi. Senza ogni singolo tassello, questa macchina non funzionerebbe“.

Poi l’appello: “non invitiamo solo gli appassionati di volley – conclude Martino – ma tutta la città. Domenica sarà un evento sportivo a 360°: abbiamo coinvolto atleti del basket, pattinaggio e altre discipline. La Reggina gioca fuori casa, ma noi saremo qui a tifare anche per loro“.

L’obiettivo è chiaro: “vogliamo vivere questa emozione insieme. I nostri ragazzi meritano un palazzetto esplosivo: domenica, il PalaCalafiore deve diventare la casa di tutti gli sport reggini!“.

