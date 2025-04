Domotek Volley-Acqui Terme, Lazzaretto: “abbiamo 1000 vite! E quel 3° set…”

StrettoWeb

Una prima gara Playoff da incorniciare per la Domotek Reggio Calabria, che ha superato in un match tiratissimo la CTE Negrini Acqui Terme, chiudendo 3-1. Protagonista assoluto Enrico Lazzaretto, autore di una prestazione superlativa, tra doppi ace decisivi e una leadership indiscussa in campo che si coniuga alla grande con un gruppo vero, tra un muro ed una ricezione, un’alzata perfetta ed una finalizzazione dove, Zappoli, lui ed il Capitano Laganà ne sono maestri.

A caldo, Lazzaretto non nasconde l’emozione: “La stanchezza c’è, ma viene trasformata in energia positiva. È stata una partita pazzesca, bellissima, davvero inenarrabile. Siamo un gruppo che ha mille vite!“.

Il terzo set è stato un autentico kolossal: “Non ricordo neanche il punteggio finale per quanto è stato “infinito”. Abbiamo sbagliato qualche set ball, ma siamo stati bravi a non mollare, a tenere la testa sotto pressione all’avversario. Poi nel quarto set abbiamo dimostrato la nostra forza individuale e di squadra.”

La chiave? “Se giochiamo così, con il sorriso e la voglia di divertirci, siamo davvero forti“. E a proposito dei suoi due ace nel momento cruciale: “Quello del 23 è stato forse il più bello dell’anno? Oddio, non ho i numeri, ma forse ho eguagliato il mio record!“. Ride, poi aggiunge: “In quei momenti non penso a niente, tiro forte e ogni tanto va bene“.

Nonostante le assenze di Esposito e Stufano, la Domotek ha trovato risorse preziose: “Pugliatti oggi ha giocato benissimo, stiamo dando fiducia a tutti e loro ci stanno ripagando. Zappoli? Su una gamba è stato pazzesco, lo sapevamo che è un grande giocatore e sta dimostrando tutto il suo valore“.

Ora si volge a Pala Valenza per il secondo atto: “Come a Lecce, ci proveremo sicuramente. Sarà un’altra battaglia, il loro palazzetto è diverso, più piccolo, ma ci metteremo tutta l’energia possibile“. Una vittoria meritata, una squadra che non molla mai. Appuntamento a domenica per un’altra sfida da brividi.

