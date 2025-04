La Domenica delle Palme a Bova: tra fede, tradizione e le spettacolari “Pupazze” | FOTO

StrettoWeb

Nel cuore dell’Aspromonte grecanico, il borgo di Bova (in provincia di Reggio Calabria), uno dei più belli d’Italia, celebra ogni anno la Domenica delle Palme con una tradizione antica e affascinante: la realizzazione delle “Pupazze“, figure femminili intrecciate con foglie di palma e ulivo, cariche di simbolismo e storia.

Le “Pupazze”: figure sacre e contadine

Le Pupazze sono alte strutture antropomorfe, alte anche più di due metri, fatte completamente di intrecci di rami di ulivo e foglie di palma. Hanno forma femminile e vengono decorate con fiori, agrumi, dolciumi e nastri colorati. Ogni famiglia o gruppo realizza la propria Pupazza con orgoglio, seguendo tecniche tramandate di generazione in generazione.

Nonostante la loro apparenza festosa e allegorica, le Pupazze racchiudono un forte significato religioso e simbolico. La figura femminile rappresenta la Madonna, ma porta con sé anche richiami alla fertilità della terra, alla primavera che rinasce e all’antico legame tra sacro e rurale.

La processione e il rito

Il giorno della Domenica delle Palme, le Pupazze vengono portate in processione tra le vie del paese. È un momento solenne e al tempo stesso gioioso, in cui la comunità si raccoglie in un corteo colorato e suggestivo, guidato dai fedeli e accompagnato da canti in grecanico e preghiere.

La processione si conclude con la benedizione delle palme e degli ulivi, in un’atmosfera di festa e raccoglimento. Le Pupazze vengono poi esposte o lasciate nelle case, come simbolo di protezione e buon auspicio.

Un patrimonio vivo

Quella della Pupazza è una tradizione viva e partecipata, che unisce la comunità bovese e attira ogni anno visitatori, turisti e curiosi da tutta Italia e dall’estero. È un esempio raro di come il patrimonio immateriale — fatto di saperi, gesti e riti — possa resistere nel tempo, evolversi e continuare a emozionare.

Bova, con le sue radici grecaniche, è custode di un’eredità culturale che va ben oltre la religione: celebra l’identità di un popolo, il legame con la natura e il valore della memoria collettiva.

