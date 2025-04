Diamante, incontro per rendere omaggio alla figura di Marianna Presta

StrettoWeb

Il prossimo 19 aprile 2025, alle ore 18:30, presso l’Oratorio della Parrocchia Gesù Buon Pastore (C.so Vittorio Emanuele) di Diamante, si terrà un incontro dedicato alla memoria di Marianna Presta, ad un anno dalla sua scomparsa. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri: Gianni Pittella, Sindaco di Lauria; Franz Caruso, Sindaco di Cosenza; Angelina Barbiero, Sindaca di Buonvicino; Domenico Pappaterra, Vicepresidente Nazionale Asso Arpae; Paride Leporace, giornalista e scrittore. Concluderà i lavori Ernesto Magorno, Presidente dell’Associazione L’Orodicalabria e figlio di Marianna Presta. A condurre la serata sarà la giornalista Mariella Perrone.

Sarà un momento di riflessione e di affetto per ricordare Nina, come tutti la conoscevano: una donna che ha saputo essere un’autentica icona della politica e dell’attivismo sociale, impegnata in prima linea nella difesa dei diritti dei contadini, delle donne e delle minoranze. Un impegno portato avanti con coraggio e determinazione in un tempo in cui non era semplice, per una donna, farsi spazio nella sfera pubblica e politica.

Marianna Presta ha lasciato un segno profondo nella storia di Diamante e del territorio: Segretaria cittadina del PSI, Vicesegretaria provinciale, Consigliera comunale, protagonista di battaglie civili e sociali a favore delle fasce più deboli. La sua visione, sempre moderna e lungimirante, la portò anche ad assumere incarichi di rilievo nazionale: nel 1980 fu nominata Presidente dell’U.S.L. N.1 dell’Alto Tirreno Cosentino, diventando l’unica donna in Italia, su 625 presidenti, a guidare un’unità sanitaria locale.

Indelebile anche il suo impegno nel mondo della scuola, dove ha lasciato un ricordo profondo come insegnante elementare, contribuendo – tra le altre conquiste – all’istituzione del “tempo pieno” per le scuole di Diamante, un cambiamento che ha migliorato la vita di tante famiglie. Per l’occasione, la famiglia ha voluto realizzare e presenterà un piccolo volume in ricordo di Marianna Presta, un gesto che rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio per custodire e condividere la sua eredità di valori e di impegno civile. Con questo incontro si rinnova l’affetto e la riconoscenza verso una donna che, con passione e spirito di servizio, ha contribuito in modo indelebile alla crescita sociale e civile del nostro territorio.

