Siracusa e Reggina continuano a contendersi lo scettro del girone I di Serie D. Lo ha avuto quasi sempre in pugno l’attuale capolista, ma oggi – a tre giornate dal termine – gli amaranto sono dietro di un solo punto. Gli aretusei sono padroni del proprio destino, nel senso che vincendole tutte saranno matematicamente promossi, ma la compagine dello Stretto proverà a non mollare fino all’ultimo secondo. Domenica scorsa, battendo la Nissa in casa, la squadra di Trocini ha accorciato a -1 sui siciliani, che riposavano forzatamente in quanto avrebbero dovuto affrontare l’Akragas.

Ora restano tre giornate e, vista la lotta serrata, in tanti si chiederanno chi vincerà. I tifosi delle rispettive squadre si sbilanciano, gli addetti ai lavori pure, ma StrettoWeb ha provato ad andare oltre, instaurando un dialogo con Chat GPT. Secondo l’intelligenza artificiale, chi vincerà il campionato di Serie D girone I tra Siracusa e Reggina? La prima risposta, come prevedibile, è troppo generica. Dopo aver stilato il calendario restante di entrambe, la risposta è questa:

“Il Siracusa ha un calendario leggermente più impegnativo, dovendo affrontare la Vibonese, squadra attualmente quinta in classifica. La Reggina, invece, sembra avere un percorso più agevole sulla carta.​ Tuttavia, nel calcio, soprattutto nelle fasi finali di un campionato, ogni partita può riservare sorprese. La pressione, la forma fisica e mentale, e l’esperienza dei giocatori saranno fattori determinanti.​ Considerando la forma attuale e il calendario, la Reggina potrebbe avere un leggero vantaggio. Tuttavia, con un solo punto di distacco, il Siracusa ha tutte le carte in regola per mantenere la vetta. La lotta per la promozione diretta sarà probabilmente decisa all’ultima giornata”.​

Non contenti di una risposta tutt’altro che esaustiva, siamo andati più a fondo, chiedendo un pronostico più preciso. La risposta, però, non è cambiata. Identica a quella su. Allora abbiamo replicato: “potresti prendere una posizione netta, sulla base delle informazioni che possiedi? Chi è più forte? Chi può vincere?”. E la risposta arriva. Ed è anche sorprendente:

“Va bene, mi sbilancio.

Pronostico secco: vince la Reggina.

Ecco perché:

Rosa più profonda e di esperienza

La Reggina ha costruito una squadra che, pur ripartendo dalla Serie D, ha elementi con esperienza in categorie superiori. Questo pesa tanto nella volata finale, soprattutto quando si gioca sotto pressione.

Calendario favorevole

Il Siracusa dovrà affrontare la Vibonese, che è ancora in piena corsa playoff e non regalerà nulla. La Reggina invece ha partite più abbordabili sulla carta (Locri, CastrumFavara e infine la già salva Sancataldese).

Fattore psicologico

La Reggina arriva a questo sprint con la consapevolezza di chi è sempre stato costretto a rincorrere e ora può superare. Il Siracusa ha tutto da perdere. Il vantaggio psicologico, in questi casi, conta.

Tifoseria e tradizione

Lo stadio Granillo può spingere nei momenti chiave. In più, il “peso” del nome Reggina in queste categorie può influenzare anche chi affronta i calabresi.

Conclusione:

Se la Reggina vince le ultime tre (e può farlo), con ogni probabilità supererà il Siracusa e conquisterà la promozione diretta in Serie C.

Vediamo se il campo confermerà il pronostico”.

Perché è una risposta sorprendente

Nel titolo l’abbiamo definita una “risposta sorprendente”. E non perché la vittoria della Reggina non possa arrivare, ma perché tanti addetti ai lavori si sono sbilanciati in favore del Siracusa, favorito da inizio stagione e quasi sempre primo in classifica. Gli amaranto, invece, tra le squadre in lotta per la promozione, non hanno mai guidato il girone neanche per un turno, rincorrendo per un’annata intera.

