Dazi Usa, Meloni andrà a Washington per incontrare Trump

Il presidente del consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni, andrà a Washington per incontrare il presidente Donald Trump. Il viaggio si realizzerà a metà aprile: l’incontro tra i due leader sarebbe fissato per il 16, in tempo per il Premier per fare rientro in Italia ed accogliere il vicepresidente Vance in visita istituzionale nel nostro paese. L’oggetto della riunione con il tycoon saranno sicuramente i dazi imposti dagli Usa all’Unione Europea al 20%.

Tensione Roma-Parigi

Sul tema dei dazi c’è tensione tra Roma e Parigi. Macron vorrebbe luna risposta dura dell’Unione Europa contro Trum ma Palazzo Chigi frena: “i francesi alimentano divisioni e pensano ai loro interessi“.

