Dazi, Trump: “trattiamo con chi ci ha fregato, come Cina e UE”

StrettoWeb

Donald Trump torna a parlare di dazi. Dialogando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, il presidente USA ha spiegato che è “tutto attivo” sul fronte dei negoziati commerciali con la Cina. L’obiettivo è arrivare a un “accordo equo“. Colloqui non solo con la Cina, trattative aperte, e che “stanno andando molto bene“, anche con altri Paesi colpiti dai dazi, ha sottolineato il presidente americano.

“Ogni Paese vuole partecipare, anche quelli che ci hanno fregato per molti, molti anni. La Cina è un esempio, ma non solo, anche l’Unione Europea. Ci hanno fregato per moltissimi anni e quei giorni sono finiti“, ha affermato il presidente americano, ripetendo che grazie ai dazi “saremo in grado di abbassare le tasse in modo sostanziale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.