Dazi, Trump: “mercati in down? Esploderanno. Il mondo vorrà un accordo”

La firma sull’ordine esecutivo che ha messo nero su bianco i tanto paventati dazi, in grado di colpire le economie di diversi Paesi del mondo con tariffe dal 10 al 49%, ha avuto un impatto importante sui mercati del globo. Eppure Donald Trump non sembra battere ciglio. Un rischio calcolato quello del tycoon che ha detto: “le borse saliranno“.

“Penso che andrà molto bene”, ha spiegato Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla reazione dei mercati finanziari. “Gli Stati Uniti guadagneranno sei o settemila miliardi di dollari“, ha assicurato, “i mercati avranno un boom, il Paese avrà un boom“. Il presidente è poi tornato a puntare il dito sui Paesi cui ieri ha imposto dazi: “hanno approfittato di noi per molti, molti anni“.

Trump ha parlato dell’implementazione dei dazi come di “un’operazione, come quando un paziente viene operato“. Poi ha aggiunto: “i mercati esploderanno. Le azioni esploderanno. Il paese esploderà. E il resto del mondo vuole vedere se c’è un modo per fare un accordo“.

