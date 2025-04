Crotone, due arresti per spaccio ed evasione: eseguite pene definitive

StrettoWeb

Nel pomeriggio del 24 aprile u.s. i poliziotti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione G.O. (classe 1969), condannato in via definitiva alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione.Il provvedimento è stato emesso a seguito del cumulo di ulteriori sentenze di condanna emesse in danno del soggetto per reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

L’uomo già sottoposto al regime della detenzione domiciliare dagli agenti della Squadra Mobile al termine delle formalità di rito è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone. Nella medesima giornata è stato arrestato in esecuzione un provvedimento definitivo un crotonese, T. N. (classe 1979), il quale è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del cumulo di ulteriori sentenze di condanna emesse in danno del soggetto per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo rintracciato nel centro cittadino al termine delle formalità di rito è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Per i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti vi è una particolare attenzione degli uomini della Polizia di Stato voluta fortemente dal Questore Renato Panvino, che ha predisposto dei mirati servizi di controllo del territorio con l’impiego delle specialità, cani antidroga e unità specializzate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.