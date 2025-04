Crotone, controlli a tappeto: Polizia intensifica le operazioni di sicurezza in tutti i comuni

StrettoWeb

Continua incessante senza sosta il piano di controllo di territorio messo in campo dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, che sta interessando tutti i 27 comuni ricadenti nella giurisdizione, con particolare attenzione a quelle aree in cui si sono registrati episodi di evidenza per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. È un piano che si dipana in più fasi: controlli a persone considerate pericolose o affiliati alle cosche di Ndrangheta; a soggetti ritenuti gravitanti nella criminalità comune; agli stranieri presenti sul territorio per verificare la loro corretta posizione sul territorio nazionale; le attività commerciali preposte alla cura dell’ospitalità, circoli ricreativi e le sale gioco. Particolare attenzione è rivolta alle piazze di aggregazione di giovani per prevenire e contrastare lo spaccio e l’uso degli stupefacenti, della diffusione degli alcolici e delle sostanze psicotrope.

All’imponente piano di controllo del territorio affidato per la direzione ad un Funzionario di Polizia, prendono parte i seguenti uffici: la Squadra Mobile, la Divisione Anticrimine, l’Ufficio Immigrazione, la D.I.G.O.S, la Polizia Amministrativa, i Reparti Prevenzione Crimine di Cosenza, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e le unità cinofile. Ciascun reparto è ben indirizzato con un fine e degli obiettivi ben stabiliti. È evidente che si tratta di un piano ben articolato e di raffinata professionalità. Uno sforzo costante che la Polizia di Stato mette in campo per garantire la sicurezza dei cittadini, vigilando le aree operative in modo discreto, ma visibile e garantendo la loro libera circolazione, sicurezza alle attività imprenditoriali e alle loro abitazioni. Tra gli obiettivi del piano vi è anche quello di garantire la sicurezza degli anziani cittadini che vivono da soli nelle loro abitazioni, scongiurando che aguzzini e malviventi possano approfittarne per consumare delle truffe in loro danno.

Nella giornata di ieri, Sabato 26 Aprile 2025, nel comune di Cirò Marina sono state effettuate le seguenti attività:

2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria; 290 persone controllate di cui nr. 53 pregiudicati e nr. 41 stranieri; 117 veicoli controllati; 14 sanzioni al CDS e 1 sequestro di un veicolo per revisione e assicurazione scaduta; 3 circoli ricreativi controllati;

La Polizia Amministrativa, nel corso di un controllo presso un circolo ricreativo con annessa sala giochi e attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha contestato al proprietario una sanzione amministrativa di euro 1.032,00 in quanto i locali dedicati alla somministrazione presentavano accesso diretto dalla pubblica via ed insegne esterne ai locali pubblicizzanti l’attività di somministrazione effettuata all’interno del circolo.

Il proprietario di un altro circolo ricreativo con annessa sala giochi e attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti e per la mancata esposizione della tariffa del costo della singola partita, ovvero quella dell’orario e del gioco del biliardo. Lo stesso, è stato anche sanzionato per euro 1.032,00 per non aver rispettato le prescrizioni impartite in materia di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli ricreativi, in quanto i locali dedicati alla somministrazione presentavano accesso diretto dalla pubblica via e per aver svolto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, riservata ai soli soci, senza aver presentato la prescritta SCIA al SUAP del Comune di Cirò Marina (euro 5.000,00).

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra mobile ha effettuato nr. 23 controlli a soggetti considerati pericolosi e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.

Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, hanno effettuato nr. 6 posti di controllo, identificando nr. 128 persone, di cui 28 con precedenti di Polizia. Nel corso dell’attività sono stati controllati nr. 60 veicoli, elevando nr. 4 sanzioni al Codice della Strada e sequestrando nr. 1 autoveicolo in quanto sprovvisto di regolare assicurazione e revisione.

Personale dell’Ufficio Stranieri e della DIGOS ha controllato e identificato n. 41 cittadini extracomunitari, tutti muniti di regolare permesso di soggiorno. L’attività è finalizzata a verificare l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione degli stessi, nonché la risultanza di una reale prestazione lavorativa contrattualizzata. I predetti controlli sono anche finalizzati a verificare la regolarità degli stranieri sul territorio nazionale e ad espellere quelli ritenuti pericolosi e non in regola con la documentazione.

La Polizia Stradale ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, pregiudicato, in quanto resosi responsabile del reato di false attestazioni a P.U. Lo stesso veniva fermato a bordo di un’autovettura con targa tedesca e, sprovvisto di documenti, forniva false dichiarazioni in quanto non in possesso di regolare patente di guida.

Inoltre, ha identificato nr. 33 persone, di cui 15 con precedenti penali, controllando nr. 18 veicoli e contestando nr. 10 verbali al Codice della Strada. La polizia ferroviaria ha effettuato posti di controllo identificando nr. 68 persone, di cui nr. 18 con precedenti di Polizia e controllando nr. 37 autovetture.

