Crotone: colto sul fatto mentre rubava rame da un cantiere, arrestato

Nella giornata di Giovedì 14 Aprile u.s, personale dipendente del locale U.P.G.S.P. – Squadra Volanti traeva in arresto un uomo (V.A.), già noto agli operatori in quanto gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, per il reato di furto commesso all’interno di una proprietà privata. Nello specifico, nel pomeriggio del 14 aprile, a seguito di segnalazione giunta in Sala Operativa, una pattuglia si recava presso un cantiere edile sito a Crotone, in quanto una guardia giurata impiegata nella vigilanza del materiale di lavoro presente all’interno della proprietà privata, segnalava un soggetto intento ad allontanarsi rapidamente dalla recinzione dell’impresa, dopo aver asportato dei cavi e dei tubi di rame.

L’autore del furto, dopo essere stato scoperto, si disfaceva del materiale sottratto all’interno di uno zaino e si dava alla fuga, nonostante la guardia giurata gli avesse intimato di fermarsi.

Nel corso di detta attività criminosa, la guardia giurata tentava di bloccare l’autore del furto che reagiva colpendolo con un oggetto di metallo. Al contempo il sopraggiungere dei poliziotti consentiva di fermare l’autore del furto e trarlo in arresto. Nell’occorso, il materiale rinvenuto veniva debitamente restituito al legittimo proprietario che, nel frattempo, si era recato in Questura per sporgere querela.

Giova precisare che, il medesimo soggetto, in data 28 marzo 2024 era stato denunciato in stato di libertà per aver rubato una bicicletta di proprietà di un impiegato del Tribunale di Crotone, riposta all’interno del cortile della struttura. Il soggetto, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

