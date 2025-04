Crotone, aggancio al 3° posto: 3-2 al Foggia, i pitagorici ora non scherzano e ai playoff sognano

StrettoWeb

Una vittoria forse più sofferta del previsto, ma comunque una vittoria, tre punti, tre punti importantissimi nella rincorsa al terzo posto. Il Crotone, nel posticipo del lunedì della 36ª giornata del girone C di Serie C, batte per 3-2 un Foggia in condizioni disperate, con un Presidente dimissionario e una squadra abbandonata. Con due giornate ancora da giocare, il successo assume un valore vitale, perché permette alla squadra di Longo di agganciare in terza posizione il Monopoli, sconfitto in casa di un Avellino lanciatissimo verso la promozione in Serie B. Calabresi e pugliesi sono così appaiati a quota 54, ma il Crotone ha dalla sua gli scontri diretti. Dovesse mantenere la terza posizione, avrebbe tantissime chance da giocarsi in ottica playoff-promozione, una griglia infinita composta da 27 squadre, praticamente un torneo a parte.

In merito alla partita, a sbloccarla è Gomez al 9′. Risponde Santaniello su rigore alla mezz’ora. In avvio di ripresa, uno-due micidiale dei padroni di casa, che con Cargnelutti e Groppelli portano i suoi a due reti di vantaggio. Emmausso poi accorcia al 75′, ma a nulla serve. Il risultato non cambia più: finisce 3-2. Dopo il caos della scorsa stagione, e una fase altalenante all’inizio di questa, tanti meriti di questo percorso vanno sicuramente a mister Longo, che ha saputo ricompattare la squadra e dare avvio a una importante rimonta.

Risultati 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania 0-1

Picerno-Latina 1-2

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento 5-0

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana 2-1

Trapani-Altamura 2-0

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento 2-4

Avellino-Monopoli 1-0

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia 3-2

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

Classifica Serie C Girone C

Avellino 69* Audace Cerignola 64* Crotone 54 Monopoli 54 Catania 50 Benevento 49* Potenza 49* Picerno 47 Giugliano 43* Juventus U23 41* Trapani 38* Cavese 38* Sorrento 35* Altamura 34* Latina 31* Foggia 30* Casertana 26* ACR Messina 19* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura – Audace Cerignola

Benevento – Trapani

Casertana – Crotone

Foggia – Acr Messina

Juventus U23 – Cavese

Latina – Potenza

Monopoli – Giugliano

Sorrento – Avellino

