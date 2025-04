Crisi respiratoria nella notte, ricoverato Padre Fedele: le attuali condizioni

StrettoWeb

Sono ore di apprensione quelle che, dalla serata di ieri, accompagnano le notizie sulle condizioni di salute di Padre Fedele, ricoverato in ospedale a causa di una crisi respiratoria. Il tutto è iniziato con una chiamata, nel pomeriggio di ieri, effettuata da Teresa Boero, la collaboratrice che lo assiste da anni. Una richiesta di aiuto per un problema respiratorio del monaco. Un volontario si è precipitato a recuperare una bombola di ossigeno in farmacia e la situazione sembrava potesse risolversi per il meglio. Poi un peggioramento. Una nuova richiesta d’aiuto, questa volta è stato necessario il ricovero in ospedale.

Le attuali condizioni di salute di Padre Fedele

Grazie all’intervento dei medici, i parametri vitali sono rientrati nella norma e, seppur con il supporto dell’ossigeno, il quadro clinico è migliorato. Grande tifoso del Cosenza e simbolo della chiesa calabrese, seppur negli anni il suo nome sia stato piuttosto controverso, Padre Fedele resta comunque nel cuore di tanti fedeli che hanno speso una preghiera, un pensiero, un gesto di vicinanza per lui in queste ore delicate.

“Padre Fedele – si legge sulla sua pagina social – sta meglio. Tutti i parametri si sono stabilizzati. Adesso, si trova a casa e ha bisogno di tanto riposo. Ringraziamo innanzitutto il Dottor Pietro, questa notte è stato l’angelo custode di Padre Fedele. Una persona straordinaria. Poi un ringraziamento va a tutti voi, dagli ultrà a tutte le persone che con una telefonata, un messaggio avete fatto sentire la vostra vicinanza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.