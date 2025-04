Cosenza umiliato, la Salernitana vince 3-1: per la retrocessione manca solo la matematica, la C potrebbe arrivare il prossimo turno

StrettoWeb

Notte fonda, ma non ci si aspettavano grandi reazioni. Il Cosenza perde anche a Salerno: i granata vincono 3-1 e riescono a uscire momentaneamente fuori dalla zona playout. Finisse il campionato oggi, la compagine campana sarebbe salva. A quattro giornate dal termine, invece, la Serie C è sempre più vicina per i rossoblu. Manca solo la matematica, che potrebbe anche arrivare nel prossimo turno. Micai e compagni hanno giocato con la consapevolezza di aver perso l’ennesima speranza: ieri, infatti, il TAR ha respinto il ricorso della società in merito alla penalizzazione di 4 punti. Ad oggi le lunghezze sono 8, da playout e salvezza diretta. Se nel prossimo turno dovessero aumentare a 10 o 11, la retrocessione sarebbe aritmetica con tre giornate d’anticipo. Non nutre grandi speranze da tempo, in realtà, la tifoseria, ormai in apertissima e pienissima contestazione contro il patron Guarascio, sempre scortato in casa e “pressato” anche dalla politica.

Tornando alla partita, il primo tempo si chiude a reti bianche. In avvio segna Cerri, ma in fuorigioco, a dimostrazione di una partenza sprint dei granata. Nella seconda parte esce fuori il coraggio del Cosenza, che però non sfonda. La partita si sblocca nella ripresa e da lì cambia: è Corazza, al 50′, a segnare il gol dell’1-0, con la gentile complicità di Micai, ex della gara che si fa passare il pallone sotto le gambe. Da questo episodio, la squadra ospite scompare, la Salernitana invece si accende e – dopo aver sfiorato più volte il raddoppio – lo trova all’ora di gioco con Ferrari. Al 79′ Tongya fa tris in contropiede, in una gara che difatti era già chiusa. Troppo arrendevole e fragile un Cosenza ormai rassegnato alla retrocessione. A nulla serve il gol della bandiera di Zilli all’82‘. Finisce 3-1.

Risultati Serie B, 35ª giornata

Venerdì 25 aprile

Ore 12.30

Frosinone-Spezia 2-2

Sabato 26 aprile

Ore 15.00

Bari-Modena 1-2

Brescia-Pisa 1-2

Carrarese-Sampdoria 1-0

Reggiana-Cittadella 2-1

Salernitana-Cosenza 3-1

Ore 18.00

Cremonese-Mantova

Ore 20.30

Cesena-Sassuolo

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Palermo

Sudtirol-Juve Stabia

Classifica Serie B

Sassuolo 75* Pisa 69 Spezia 60 Cremonese 53* Juve Stabia 50* Catanzaro 48* Palermo 45* Bari 44 Modena 44 Cesena 44* Carrarese 41 Frosinone 39 Mantova 37* Salernitana 36 Brescia 35 Sudtirol 35* Sampdoria 35 Reggiana 35 Cittadella 35 Cosenza 27 (-4)

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 36ª giornata

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro

Ore 15.00

Cosenza-Bari

Mantova-Cesena

Modena-Reggiana

Palermo-Sudtirol

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Salernitana

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

