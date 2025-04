Cosenza, nuovo ingresso in dirigenza: arriva Luigi Micheli. Di cosa si occuperà

StrettoWeb

“Il Cosenza Calcio comunica l’ingresso nello staff dirigenziale del dottor Luigi Micheli, che sarà consulente della Società. Il dottor Micheli, che negli scorsi anni ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato allo Spezia Calcio e di Direttore Generale nel Brescia Calcio, si occuperà dell’ambito organizzativo e amministrativo del Club. La Società augura buon lavoro al nuovo dirigente”. Così in una nota il Cosenza comunica il nuovo ingresso in dirigenza. Micheli era stato intravisto in città in questi giorni, così come allo stadio sabato.

Sarà consulente della società, con compiti organizzativi e amministrativi, probabilmente nell’obiettivo di rendere meno drastico possibile “l’accompagnamento” alla Serie C, per via di una retrocessione che è ormai sempre più certa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.