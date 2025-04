Cosenza, il mercato coperto che conquista i turisti: tra sapori autentici e inclusione sociale

StrettoWeb

Il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza, situato nella centralissima Piazza Matteotti, si conferma non solo come riferimento per i cittadini del capoluogo e dell’hinterland, ma anche come una vera e propria meta turistica esperienziale, capace di attrarre sempre più visitatori desiderosi di scoprire l’anima autentica della Calabria. Nato per promuovere la filiera corta e la vendita diretta, il mercato si è progressivamente trasformato anche in un punto di incontro abituale tra gli agricoltori di Campagna Amica e i turisti, che nel fine settimana affollano gli spazi tra i banchi per acquistare prodotti tipici e ascoltare direttamente dalle voci dei produttori storie, ricette, tradizioni e segreti della terra calabrese. È qui che l’agricoltura racconta sé stessa, in un dialogo diretto e genuino con chi è curioso di conoscere non solo cosa c’è nel piatto, ma anche il lavoro, la passione e la cultura che lo hanno generato.

La storia: dall’inaugurazione alla Cucina Sociale Contadina

Inaugurato il 20 ottobre 2019 nei locali rigenerati dell’ex stazione ferroviaria di Cosenza, il mercato ospita oltre venti aziende agricole calabresi che offrono il meglio delle produzioni locali: pasta e pane da grani antichi, Fico Dottato di Cosenza, Patata della Sila IGP, Caciocavallo Silano DOP, olio extravergine, Pecorino Crotonese DOP, Cipolla Rossa di Tropea IGP e Bianca di Castrovillari, pesce fresco, salumi tradizionali e tante altre specialità calabresi dolci e salate.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dalla Cucina Sociale Contadina, nata nel settembre 2022 da un progetto promosso da Coldiretti Calabria e Campagna Amica, insieme all’associazione “Gli Altri Siamo Noi” e alla cooperativa sociale “Volando Oltre”. Si tratta di un’esperienza unica in Calabria: un luogo di inclusione e accoglienza, dove persone con disabilità intellettiva collaborano alla preparazione dei piatti con i prodotti del mercato, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare piatti tipici regionali preparati sul posto, con le materie prime del mercato, in un ambiente autentico, umano e solidale.

Tutto questo rende il mercato un vero e proprio presidio del patrimonio agroalimentare regionale, un luogo dove si può non solo acquistare, ma vivere la Calabria, con tutti i suoi profumi, sapori e relazioni umane. Soprattutto nei fine settimana, il mercato diventa un crocevia di esperienze, capace di offrire ai visitatori un’immersione autentica nelle tradizioni rurali, in un contesto accogliente e familiare.

Gli orari di apertura

Il mercato coperto di Cosenza è aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 08:30 alle 13:30. Grazie alla sua posizione strategica e alla sua proposta culturale e gastronomica, è oggi una tappa imperdibile per chi visita la città di Cosenza e desidera portare con sé un pezzo di Calabria vera.

Le parole di Francesco Cosentini e Franco Aceto

Francesco Cosentini, Direttore regionale di Coldiretti Calabria, ha dichiarato: “il Mercato di Cosenza è diventato un punto di riferimento non solo per chi vuole acquistare prodotti locali di qualità, ma per chi cerca un contatto autentico con la nostra agricoltura. È uno spazio vivo, che racconta la Calabria vera attraverso le mani e i volti di chi vive la campagna ogni giorno. Lo stesso discorso vale anche per i mercati coperti di Catanzaro e di Reggio Calabria”.

Franco Aceto, Presidente regionale di Coldiretti Calabria, ha aggiunto: “Questo mercato rappresenta un esempio concreto di come l’agricoltura possa essere motore di sviluppo, inclusione e accoglienza. Coldiretti continua a lavorare in questa direzione, valorizzando sempre di più la relazione diretta tra produttori e consumatori, che qui si traduce anche in accoglienza e cultura del cibo naturale, autentico e buono”.

