Cosenza: infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari scrivono ai direttori Asp

StrettoWeb

Tre Ordini professionali hanno inteso scrivere una missiva congiunta al direttore generale dell’Asp di Cosenza, Graziano; al direttore sanitario Rizzo, al direttore amministrativo Magnelli ed al coordinatore Rsu Filareti. In particolare, l’Ordine degli infermieri Opi, quello dei fisioterapisti e quello dei tecnici sanitari di radiologia (Tsrm e Pstrp di Cosenza) hanno deciso, insieme, di puntualizzare alcuni aspetti in riferimento alla delibera N’ 737 del 20.03.2025.

“Pur accogliendo la pubblicazione della suddetta delibera che, finalmente, metterà fine a situazioni di prevaricazione e di nomine fittizie fatte spesso con criteri piuttosto discutibili, cogliamo l’occasione per porre alcuni elementi, a nostro avviso, imprescindibili e propedeutici per la realizzazione di quanto proposto. Nello specifico si chiede: di effettuare le trasposizioni degli incarichi di funzione di Coordinamento e di (ex) Posizione come previsto dall’ art. 36 del CCNL e dalle note ARAN. A questo proposito è necessario un regolamento che disciplini istituto delle trasposizioni che devono essere completate senza alcuna ulteriore procedura selettiva”.

Ed ancora: “che gli incarichi Professionali proposti prevedano una parte da destinare al personale sanitario e non solo amministrativo e/o tecnico. Ricordiamo che questa è un’azienda sanitaria e non è pensabile che gli incarichi professionali non riguardino il personale sanitario; Che la graduazione degli incarichi vada rivista in quanto non possono tutti essere considerati della stessa complessità penalizzando alcuni settori ed incentivando altri, che non si comprende, ancora oggi, come mai l’ASP di Cosenza non abbia bandito i concorsi e/o gli avvisi per la dirigenza delle professioni sanitarie, che avrebbero dovuto essere propedeutici agli incarichi presenti nella delibera in oggetto”.

I tre Ordini, nel ribadire il pieno sostegno ai dipendenti in attesa delle trasposizioni, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL in materia, in attesa della pubblicazione degli avvisi/concorsi per dirigenti delle professioni sanitarie (come da accordo con le OO.SS.), “confidano in un rapido riscontro da parte delle direzioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.