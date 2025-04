Cosenza, piove sul bagnato: due squalificati e multa da 6 mila euro

StrettoWeb

Oltre al disastro, in campo e fuori, arrivano altre beffe per il Cosenza, punito dal Giudice Sportivo con due squalificati e una pesante multa. Scontati, gli stop, a causa dei due rossi sventolati a Sgarbi e Martino in occasione del match perso sabato contro il Pisa, episodi che non hanno fatto altro che acuire la portata di una sconfitta che stava già diventando pesante. Martino e Sgarbi, dunque, fermi per una giornata, mentre l’ammenda è di 6 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni ed un ombrello nel recinto di giuoco”.

Oltre a Sgarbi e Martino, fermati anche in Serie B – tutti per una giornata – Cassata (Spezia), Adorni e Besaggio (Brescia), Amatucci (Salernitana), Cotali (Modena) e Merkaj (Sudtirol). Squalificato per una giornata anche l’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo.

