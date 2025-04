Cosenza, Alvini si arrende: “almeno chiudiamo con dignità. Faccio fatica a essere qui. E sul ritiro…”

StrettoWeb

Conferenza stampa della vigilia di Cosenza-Bari per Massimiliano Alvini. In un clima surreale, ormai rassegnato e triste. L’allenatore, tra l’altro, è stato richiamato dopo l’esonero ma non è riuscito nell’impresa. Per la retrocessione in Serie C dei rossoblu manca solo la matematica e le parole del tecnico vanno in questa direzione: “dobbiamo concludere il campionato con dignità, non servono tante parole, anche se domani dovremo dare tutto. Siamo in questa posizione perché abbiamo commesso molti errori, questo è evidente. La responsabilità è collettiva. Domani abbiamo l’obbligo di affrontare la partita con la massima serietà. Personalmente faccio fatica a essere qui, ma il mio ruolo me lo impone, per rispetto verso me stesso e verso di voi”.

Alvini commenta anche la decisione del ritiro, nata a inizio settimana: “è stato il Presidente a venire all’allenamento per spronarci e confrontarsi con la squadra, ma i calciatori hanno proposto di andare in ritiro, trovando l’ok del presidente”.

