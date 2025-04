Corigliano Rossano, incendiato camion dei panini: è il terzo rogo in pochi mesi

StrettoWeb

Un incendio di natura dolosa ha distrutto, la notte scorsa, un camion per la vendita dei panini parcheggiato in una delle strade principali di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno provveduto a spegnere il rogo. È il terzo episodio incendiario ai danni di camion per la vendita dei panini di proprietà dello stesso titolare nell’arco di un breve lasso di tempo. Le indagini per risalire ai responsabili dell’incendio sono condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

