Il Console Naccari: “il porto di Gioia Tauro diventi come Tanger Med”

StrettoWeb

Ha suscitato grande interesse l’intervento del Console Calabrese Domenico Naccari al convegno “Marocco: nuove opportunità per le imprese italiane”, svoltosi presso la sala Pegaso della Provincia di Grosseto. Il convegno organizzato dall’ associazione “LeonardoCreation Aps” ha riunito rappresentanti istituzionali, imprenditori, analisti economici e delegazioni marocchine, confermando l’interesse strategico di consolidare nuove partnership in un contesto globale in evoluzione. Ha introdotto i lavori, il dott. Dominique Polzella, presidente dell’associazione il quale ha evidenziato nel suo discorso, il crescente potenziale del Marocco come piattaforma strategica per le imprese italiane, con particolare riferimento ai settori delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, dell’agroindustria e della tecnologia.

E’ intervenuto da remoto l’Ing. Mohammed Benahmed, consulente esperto in investimenti, il quale ha evidenziato come il Marocco si distingue oggi come una delle economie più dinamiche del continente africano, grazie a un quadro politico stabile e a riforme strutturali mirate alla modernizzazione e all’attrazione di capitali esteri.

Naccari ha messo in risalto le strategie di successo adottate dal porto di Tanger Med

Il Console Naccari ha messo in risalto le strategie di successo adottate dal porto di Tanger Med, sottolineando come l’introduzione di regimi fiscali agevolati abbia favorito la crescita economica e l’attrazione di investimenti. In tal senso ha auspicato che anche il porto di Gioia Tauro possa adottare misure analoghe, per rafforzare il proprio ruolo di snodo logistico di primaria importanza nel Mediterraneo. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla cornice di sicurezza che tutela gli investimenti italiani, grazie a una serie di accordi bilaterali e multilaterali:

– Il Trattato Bilaterale di Protezione degli Investimenti tra Italia e Marocco garantisce agli investitori italiani protezioni fondamentali contro rischi come espropri ingiustificati, discriminazioni e violazioni dei diritti economici.

– Il Marocco è inoltre firmatario di importanti convenzioni internazionali, come quella del Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti (ICSID), che assicura meccanismi imparziali e riconosciuti di arbitrato in caso di controversie.

– L’integrazione del Marocco in accordi multilaterali come quelli promossi dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) consolida ulteriormente un ambiente economico aperto e trasparente.

“Il rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Marocco”, ha concluso il Console Naccari, “si inserisce pienamente nello spirito del Piano Mattei, volto a promuovere una crescita condivisa, sostenibile e sicura, nel rispetto della sovranità e delle aspirazioni di entrambe le sponde del Mediterraneo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.