Coni Sicilia, eletto il nuovo Presidente: è Enzo Falzone

Il Coni Sicilia ha un nuovo presidente: Enzo Falzone è stato eletto oggi a Ficarazzi (Palermo), nella sede della Lega Nazionale Dilettanti. Il mondo dello sport celebra il dirigente catanese, chiamato a guidare la massima istituzione sportiva regionale dopo una lunga carriera ricca di esperienze significative vissute direttamente sul campo. “Sono emozionato – ha dichiarato – perché ricevere il riconoscimento del mondo sportivo mi stimola a dare il massimo. Sarà fondamentale il gioco di squadra, puntare su una programmazione chiara. Tutti insieme lavoreremo per fare bene e dare il massimo. Come successo in questi anni e in continuità con il lavoro da Sergio D’Antoni. Dedico questa elezione a mia moglie Cristina, mia figlia, chi ha sempre creduto in me, a chi mi è stato accanto in tutti questi anni e a chi condivide i valori autentici dello sport”.

Falzone sarà affiancato in Giunta da figure di spicco dello sport siciliano: Sergio D’Antoni (presidente uscente), Sergio Parisi (presidente FIN), Sandro Morgana (presidente FIGC-LND Sicilia), Maria Monisteri (delegata CONI Ragusa), Sandro Pagaria (presidente regionale FIGH, pallamano), Maria Cristina Correnti (presidente regionale FIP, pallacanestro) e Fabio Gioia (presidente regionale ASC).

La carriera

Dopo una solida formazione salesiana, Falzone ha intrapreso il suo percorso da dirigente nelle società sportive, venendo eletto consigliere provinciale della FIPAV nel 1989, sotto la presidenza Tomaselli, prima, e Scuderi, nel successivo, quadriennio olimpico. Dal 1996 al 2008 è stato presidente provinciale della Federazione Italiana Pallavolo a Catania, per poi assumere la guida del comitato regionale FIPAV dal 2008 al 2016. In questo ruolo si è distinto per la capacità organizzativa e per la promozione dei Grandi Eventi: Catania, infatti, ha ospitato appuntamenti di rilievo come Italia-Spagna di World League (1997), primo grande evento al PalaCatania di corso Indipendenza, per successive sette sfide internazionali della stessa manifestazione; gli Europei Juniores (2000), i Mondiali Under 21 di beach volley (2002), le prequalifiche Olimpiche (2007, maschile), l’Europeo di beach volley (Under 18), il Mondiale del 2010, il Grand Prix (2015) e tanti altri momenti che hanno portato la città di Catania e la Sicilia sotto i riflettori del panorama nazionale.

Parallelamente, Falzone ha ricoperto ruoli di rilievo anche all’interno del CONI. Dal 1998 al 2000 è stato membro della Giunta provinciale del CONI a Catania (guidata da Mannisi). Poi vicepresidente vicario dal 2000 al 2012 (nelle due presidenze di Mannisi e Crisafulli). Nel 2013 è stato nominato vicepresidente regionale e, nel marzo 2021, è diventato vicepresidente vicario del CONI Sicilia, accanto al presidente riconfermato Sergio D’Antoni. Dal 2017 ad oggi ha ricoperto, dopo la riforma del Coni, il ruolo di delegato catanese. Ha inoltre ricoperto l’incarico di presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Hockey, mostrando sempre una grande dedizione al mondo sportivo.

Per il suo impegno è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, che premia le personalità con elevate capacità organizzative e visione strategica. È stato insignito del premio Antonio Barbagallo, l’Oscar della pallavolo siciliana. Ha ricevuto il premio nazionale Castagna D’Argento. Ha ricevuto altresì i più prestigiosi riconoscimenti civili come “L’Aquila D’Argento”, come il premio Livatino e “La Ficodindia D’Argento”. Di recente è stato insignito del premio “Agatino Tomaselli”, per il suo contributo allo sport siciliano e il premio USSI Sicilia come miglior dirigente. Appassionato di storia dello sport, Falzone è conosciuto per la sua propensione al lavoro di squadra, per l’approccio strategico e per la visione a lungo termine. Sul piano operativo, nel corso della sua carriera, si è distinto per l’organizzazione di eventi orientati a valorizzare pienamente la sinergia tra sport, turismo e cultura.

