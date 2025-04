Congelare l’invasione in Ucraina e arrivare alla pace: la proposta di Putin

StrettoWeb

Importante novità per quanto riguarda gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. Secondo quanto riporta il “Financial Times”, Vladimir Putin avrebbe offerto di congelare la sua invasione dell’Ucraina lungo l’attuale linea di fronte per poi raggiungere un accordo di pace nei suoi colloqui di Donald Trump. Filtra scetticismo dai leader europei che temono che la proposta sia solo utile a imbonire Trump. Intanto, Steve Witkoff, inviato speciale USA, tornerà a Mosca in settimana.

Kiev, dal canto suo, si è detta pronta ai negoziati con la Russia dopo un cessate il fuoco. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky sottolineando come l’Ucraina sia “pronta a sedersi ad un tavolo con qualunque formato“.

