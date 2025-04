Caos in un Comune della Calabria: “petardi davanti alla casa di consiglieri di opposizione, grave atto in stile mafioso”

StrettoWeb

“Nella tarda serata dell’8 aprile 2025 i consiglieri di opposizione del Comune di Botricello, Ugo Mezzotero e Antonio Condito, hanno subito un vero e proprio atto di intimidazione con metodo mafioso per modalità e tempistica. Sembrerebbe che ignoti a bordo di un medesimo veicolo abbiano fatto implodere in tarda serata dei petardi (percepiti dalle vittime come degli spari) sia sulla porta di ingresso dell’abitazione del consigliere Antonio Condito, sia dinnanzi l’abitazione del consigliere Ugo Mezzotero ove erano parcheggiate le autovetture anche della di lui moglie e delle figlie, con ciò dimostrando tali malviventi di conoscere financo quali autovetture fossero di proprietà e/o in uso alla famiglia del consigliere Mezzotero”. Così, in una nota, il consigliere regionale Antonello Talerico denuncia l’atto subito da due consiglieri di opposizione del Comune di Botricello.

“Una condotta precisa, mirata e non casuale a danno dei due consiglieri che, unitamente anche al consigliere Salvatore Valea, si sono spesso resi protagonisti di denunce pubbliche su presunti abusi edilizi e su altre presunte violazioni, esponendosi quindi anche nei confronti dei privati interessati e della stessa maggioranza di governo cittadino, nell’ambito anche di accesi scontri politici spesso riportati anche dalla stampa locale. I fatti sono assai gravi e meritano un approfondimento tempestivo per non esporre a pericolo i consiglieri Mezzotero, Condito e Valea ed i loro familiari”.

“Le Forze dell’Ordine sono intervenute prontamente anche grazie alle immagini che sono state registrate sia dalle telecamere private che da quelle installate per il controllo del territorio, ciò al fine di acquisire la prova degli autori di un atto inquietante in perfetto stile mafioso, con il quale è stato evidentemente mandato un avvertimento ai consiglieri di opposizione pe ril loro agire politico-amministrativo che potrebbe aver dato fastidio a qualche soggetto protagonista di abusi già denunciati da Mezzotero, Condito e Valea”.

“In tale quadro sono certo che le Forze dell’Ordine, Il Prefetto di Catanzaro ed il nostro Sottosegretario Wanda Ferro, sempre impegnata e molto sensibile rispetto al tema della sicurezza e della legalità, sapranno intervenire per quanto di loro competenza. Ai consiglieri Ugo Mezzotero, Antonio Condito e Salvatore Valea va tutta la mia solidarietà e sostegno che spero possa giungere da parte di tutti, essendo Botricello un Comune già attenzionato per altri gravi fatti criminosi”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.