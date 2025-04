Comunali Melito Porto Salvo, esclusa la lista di Patrizia Crea: “faremo ricorso”

StrettoWeb

Brutte notizie per Patrizia Crea, candidato sindaco di Melito Porto Salvo: la sua lista è stata esclusa dalla competizione elettorale. “In seguito della momentanea esclusione della nostra lista elettorale l’Onda del riscatto dalla competizione amministrativa, che riteniamo profondamente ingiusta e contraria ai principi di rappresentanza democratica che devono guidare ogni processo elettorale, intendiamo comunicare che la nostra squadra, i nostri candidati e tutti coloro che ci stanno sostenendo non resteranno fermi di fronte a questa decisione“, afferma Crea.

“Con il dovuto rispetto delle regole, metteremo in atto tutte le azioni necessarie per tutelare il diritto alla partecipazione che ci è stato negato. Stiamo chiedendo riesame in Commissione Elettorale e se non dovesse bastare, andremo dinanzi al Tar ed anche al Consiglio di Stato“, sottolinea Crea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.