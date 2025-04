Elezioni comunali, urne aperte: si vota a Pordenone, Monfalcone, San Pier e Nimis

StrettoWeb

Quattro comuni al voto in Friuli Venezia Giulia. Dodici candidati Sindaco, trenta liste, 768 aspiranti consiglieri comunali, in lizza per gli 88 scranni a disposizione. Sono i numeri delle elezioni comunali in programma oggi, domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile (si vota dalle 7 alle 22, in entrambi i giorni e subito dopo inizieranno gli spogli). Si vota a Pordenone, Monfalcone, San Pier d’Isonzo e Nimis. Saranno chiamati a votare complessivamente circa 67 mila elettori. L’eventuale turno di ballottaggio, possibile soltanto a Pordenone e Monfalcone, domenica 27 e lunedì 28 aprile.

Pordenone

A Pordenone è sfida a quattro, con un duello tra due consiglieri regionali, Alessandro Basso (Fdi, sostenuto da tutto il centrodestra) e Nicola Conficoni (Pd). Gli outsider sono Anna Ciriani (Amiamo Pordenone) e Marco Salvador (Pordenone-Salvador sindaco).

Monfalcone

A Monfalcone a sfidarsi sono l’assessore comunale uscente Luca Fasan del centrodestra e Diego Moretti, capogruppo del Pd in Consiglio regionale. Candidati anche Bou Konaté, con una lista composta interamente da cittadini stranieri, e Rudj Pecikar di “Insieme liberi”.

San Pier d’Isonzo

A San Pier d’Isonzo è sfida a due: Denise Zucco potrà contare sul supporto di tre liste, tra cui quella del Pd. A sfidarla sarà Alex D’Aronco, con una civica ispirata dal centrodestra.

Nimis

A Nimis in lizza Sergio Bonfini (sostenuto da due liste, Nimis riparte e “Chei mancul piês”, i “meno peggio” in friulano) e Fabrizio Mattiuzza, con dodici candidati consiglieri a formare la lista Obiettivo Nimis.

