“Compra il biglietto di Reggina-Nissa e avrai sciarpe a prezzi scontati”: la speciale promo dei siciliani

StrettoWeb

“In occasione della trasferta a Reggio Calabria, tutti i tifosi della Nissa in possesso del tagliando per assistere alla gara Reggina-Nissa, potranno acquistare presso il nostro store, le sciarpe ufficiali a prezzo scontato! Prezzo intero: 22,50€. Prezzo speciale tifosi in trasferta: 15,00€. Un modo per colorare gli spalti e far sentire ancora più forte il nostro sostegno! Porta con te i colori della Nissa, la passione non si ferma mai!”. La Nissa spinge i propri tifosi al Granillo, in occasione del match di domenica, con una promo speciale: sciarpe a prezzi scontati allo store per chi si presenterà con il biglietto della sfida.

Così il club siciliano lancia un’iniziativa per favorire l’afflusso di tanti tifosi ospiti a Reggio Calabria. Per la Nissa la sfida di domenica è molto importante: la squadra si gioca ancora l’accesso ai playoff.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.